Специалисты, изучающие этих грызунов, обладают многочисленными данными об их повадках и применили эту информацию на практике. Например, они пришли к выводу, что зимой уровень рождаемости у крыс снижается, поэтому эффективнее всего бороться с ними именно в этот период. Тогда на восстановление популяции потребуется не меньше года, если принять те же меры весной, потребуется вдвое больше времени. Другим мощным фактором стали новые яды, позволяющие уничтожать впечатляющее количество грызунов. В отличие от человека и других животных у большинства грызунов, в том числе и крыс, отсутствует рвотный рефлекс, что делает их уязвимыми для воздействия ядов. Были открыты антикоагулянты, принцип их действия заключается в том, что отравившееся животное в буквальном смысле истекает кровью. Такие препараты особенно эффективны в борьбе с грызунами, поскольку они не видят связи между гибелью своих собратьев и съеденной приманкой. Как мы уже отмечали, крысы способны обнаруживать в пище даже ничтожное количество яда. Более того, они настолько недоверчивы, что скорее умрут от голода, чем снова польстятся на подозрительный корм. Иногда они помечают отравленное зерно мочой или испражнениями, чтобы таким образом предостеречь своих собратьев. Крысы, выжившие после отравления, никогда в жизни не прикасаются к корму, похожему на тот, что вызвал у них недомогание. Такое недоверчивое отношение к пище позволяет им учиться на