НАСЕКОМЫЕВСЕ ЗАПИСИ
Способы борьбы с постельными клопами В отличие от остальных насекомых, которые могут появиться в вашем жилище, постельные и домашние клопы представляют собой большую проблему. Клопы являются более устойчивыми к воздействию различного вида инсектицидов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с тараканами или муравьями. Кроме того, к противоклопным инсектицидам данные насекомые также быстро адаптируются, и это сказывается на рынке препаратов – препарат может быть эффективным некоторый период времени, после чего его могут снять с производства. Место обитания клопов также отличается от месторасположения иных насекомых. Так, клопы предпочитают селиться там, где человек проводит отдых. Зачастую этими местами становятся спальни, гостиные и детские комнаты. Соответственно, в первую очередь требуется обработка именно этих помещений. Методы борьбы с клопами Их огромное множество, что связано с развитием современных технологий уничтожения вредных насекомых и разработки новейших химических препаратов. В любом случае, все они направлены на полное уничтожение насекомых. Методика изгнания не применима, поскольку клопы уходят из помещения лишь на определенный срок, а после – возвращаются и их численность существенно увеличивается. Борьба с клопами осуществляется при помощи следующих средств: * Инсектицидных препаратов. Они могут выпускаться в твердом веществе для разведения, аэрозольных баллонов и концентрированных растворов с последующим разведением. Данный метод наиболее широко используется в современном мире, поскольку позволяет
ПЛЕСЕНЬ И ГРИБОКВСЕ ЗАПИСИ
Для каждого владельца квартиры, его дом ─ уютное и защищенное место, где он чувствует себя в безопасности. Современный ремонт придает еще большего комфорта повседневной жизни. Но никакие удобства не смогут перекрыть проблемы, вызванные появлением плесени на стенах или на потолке. С этой неприятностью сталкивались многие. Однако, победить ее полностью практически невозможно. Существуют некоторые способы борьбы с ней, но, чтобы выиграть в битве, необходимо знать врага. Что такое плесень? Плесень ─ это одна из форм жизни микроорганизмов. Грибковые колонии могут иметь самые разные формы и цвета. Они находятся в постоянном окружении человека ─ на поверхностях, в воздухе, в воде и земле. Плесень имеет хороший «иммунитет» к химическим веществам, поэтому от нее довольно трудно избавиться. Откуда появляется плесень Зачастую, плесневые колонии возникают по причине плохого проветривания в помещении. Избыточная влажность негативно сказывается на обоях, вещах и различных дефектах, таких как трещины и разломы в стене. В результате создается благоприятная сфера для размножения и развития грибка. Именно поэтому наиболее подверженной появлению плесени на стенах является ванная комната. Трещины и плохо замазанные межпличточные швы также являются причиной возникновения плесени. В такие места попадает влага и дает живительную основу для размножения грибковых колоний. А после они распространяются по всей стене и прокладывают путь сквозь бетон,
В доме находящимся возле водоёма или во влажном помещении, таком как ванная комната или кухня, может появиться затхлый запах. Причиной такого запаха является плесень и грибок зеленовато-чёрного цвета. Лучший способ избавиться от плесени и грибка — это содержать помещение в сухости и часто его проветривать, но это не всегда возможно. Но даже в таком случае может остаться запах, так как останутся споры плесени, которые так малы, что даже не видны невооружённым глазом. Эти споры очень выносливы и летучи. При приземлении их на поверхность где присутствует влага, плесень начинает расти снова. Аллергические реакции у людей являются самой распространённой реакцией на присутствие плесени. Признаками и симптомами аллергии на плесень может быть следующее: чихание, насморк, свистящее дыхание, слезящиеся глаза, покраснение глаз, зуд в глазах, раздражение кожи или сыпь. Есть подозрение, что некоторые виды плесени производят токсины, известные как микотоксины, которые могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у восприимчивых лиц. Доказана связь между плесенью и такими неблагоприятными последствиями для здоровья как острое идиопатическое легочное кровоизлияние среди детей, потеря памяти и вялость.
БАКТЕРИИВСЕ ЗАПИСИ
В сегодняшнем мире человек довольно часто сталкивается с различными вирусами и бактериями. Существуют полезные, нейтральные и опасные для человеческого организма микроорганизмы. Поскольку все они обитают в непосредственной близости от человека, необходимо узнать о бактериях больше. В этой статье рассматривается: воздействие бактерий на организм человека; наиболее опасные части квартиры; методы борьбы с бактериями специальными службами как провести дезинсекцию своими руками. Какое влияние бактерии оказывают на организм человека? Полезные бактерии очень важны в жизни и правильном развитии организма человека. Усвоение полезных веществ, деление углерода и белков и многие другие процессы происходят благодаря внутренним бактериям. Некоторые из микроорганизмов могут способствовать развитию иммунной системы, тогда как другие ─ наоборот, разрушают стенки внутренних органов. Это приводит к различным язвам, воспалением и заражением. Самые опасные части квартиры ─ чего бояться? Несомненно, наиболее обильно бактерии и вирусы обитают на кухне, а точнее в районе мусорного ведра. Это обусловлено протухшими овощами, остатками продуктов, обрезков и так далее. Поэтому, чтобы не приобрести новые болезни и заражения, необходимо пользоваться мусорным ведром с педалью или специальными пакетами. Мочалки и кухонные губки являются отличным местом размножения и развития болезнетворных бактерий. Поскольку на них часто остаются продукты питания, этим микроорганизмам есть чем питаться. Важно как можно чаще менять эти предметы по уходу за
ГРЫЗУНЫВСЕ ЗАПИСИ
Огромное количество людей погибает от голода, но не меньше становится жертвами распространяемых крысами болезней. Один только тиф унес миллионы жизней за четыре столетия, в течение которых человечество страдало от эпидемий этой болезни. Тиф сыграл в истории не меньшую роль, чем величайшие философы, короли, генералы или политические деятели, имена которых известны каждому человеку. Именно крысы являются источником сыпного тифа, который передается человеку с помощью крысиных блох, восточную разновидность которых считают основным разносчиком этой болезни. Возбудитель тифа попадает в кровеносную систему через укус блохи; можно заразиться и по-другому: если человек раздавит зараженную блоху у себя на теле, а ее останки попадут в ранку от укуса или другое повреждение на коже. В наши дни переход крысиного тифа к его человеческой форме наблюдался в Мексике, там отмечены случаи, когда пациенты, заболевшие тифом в результате укуса крысиной блохи, становились источником инфекции, порождая небольшие эпидемии классического тифа. Осторожность не может быть излишней, если вы контактируете с крысами или предметами, с которыми они соприкасались. Распространяемые ими инфекции передаются человеку при прямом контакте, — например, при укусе или через загрязненную пищу, — или косвенно, через крысиных блох и клещей. Крысы переносят около тридцати пяти болезней, опасных для человека, в том числе еще одну форму тифа, — так называемый
Специалисты, изучающие этих грызунов, обладают многочисленными данными об их повадках и применили эту информацию на практике. Например, они пришли к выводу, что зимой уровень рождаемости у крыс снижается, поэтому эффективнее всего бороться с ними именно в этот период. Тогда на восстановление популяции потребуется не меньше года, если принять те же меры весной, потребуется вдвое больше времени. Другим мощным фактором стали новые яды, позволяющие уничтожать впечатляющее количество грызунов. В отличие от человека и других животных у большинства грызунов, в том числе и крыс, отсутствует рвотный рефлекс, что делает их уязвимыми для воздействия ядов. Были открыты антикоагулянты, принцип их действия заключается в том, что отравившееся животное в буквальном смысле истекает кровью. Такие препараты особенно эффективны в борьбе с грызунами, поскольку они не видят связи между гибелью своих собратьев и съеденной приманкой. Как мы уже отмечали, крысы способны обнаруживать в пище даже ничтожное количество яда. Более того, они настолько недоверчивы, что скорее умрут от голода, чем снова польстятся на подозрительный корм. Иногда они помечают отравленное зерно мочой или испражнениями, чтобы таким образом предостеречь своих собратьев. Крысы, выжившие после отравления, никогда в жизни не прикасаются к корму, похожему на тот, что вызвал у них недомогание. Такое недоверчивое отношение к пище позволяет им учиться на
Наблюдения за этим видом, так очевидно нацеленным на выживание, наводит некоторых наблюдателей на мысль о том, что коварное животное (численность которого превышает человеческую на 5 миллиардов), вполне может пережить и вытеснить человека, унаследовав землю. Крысы способны быстро восполнять любой урон численности, вызванный разрушительным воздействием человека на окружающую среду. Грызуны уже вышли на первое место, потеснив всех остальных млекопитающих за исключением человека, они умеют приспособиться к любому климату и неуклонно расширяют свои владения, поскольку могут существовать как рядом с людьми, так и вдали от них. Несмотря на меньший объем и площадь поверхности мозга, по сравнению с человеком крысы во многих отношениях являются более приспособленными существами. Например, они настолько остро ощущают вкус пищи, что способны распознать яд, даже если он добавлен в приманку в количестве две части на миллион. В отличие от людей, зачастую страдающих избыточным весом, крысы, по-видимому, всегда придерживаются сбалансированной диеты, где бы они ни находили себе пропитание, — будь то мусорный бачок или львиная кормушка в зоопарке. Они не удостаивают своим вниманием рафинированные продукты, которые мы поглощаем в огромных количествах, хотя отлично знаем, какой вред наносим этим своему здоровью. Всеядные крысы, само название которых означает «грызуны», обладают такими крепкими и острыми зубами, что могут прогрызать даже толстый слой бетона